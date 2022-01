Məktəblilərin qış tətili başladı

Bu gündən məktəblərdə qış tətili başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ibtidai təhsil səviyyəsi (I-IV) üzrə 5 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə 31 yanvar, 6 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə isə 29 və 31 yanvar tətil günləridir.

Ümumi orta təhsil (V-IX) və tam orta təhsil səviyyələri (X-XI) üzrə qış tətili günlərindən 27-28 və 31 yanvar tarixləri dərs günləri hesab olunur. Yəni ümumi orta təhsil (V-IX) və tam orta təhsil səviyyələri (X-XI) üzrə 5 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə qış tətili olmayacaq, 6 günlük rejimlə işləyən məktəblərdə isə 29 yanvar qış tətilidir.

Xatırladaq ki, koronavirus səbəbindən 2021/2022-сi tədris ili 2 həftə gec başladığından, məkətblilərin qış tətili günləri qısaldılıb.

