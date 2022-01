Azərbaycanda distant təhsildə olan məktəb və siniflərin sayı açıqlanıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, hazırda ölkə üzrə 3 məktəb və 203 sinif distant təhsildədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.