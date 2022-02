1 ildən sonra açıqlandı: İnanılmaz hadisə peykdən qeydə alınıb - FOTO

Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı Amerika qitəsində rekord böyüklükdə ildırım qeydə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən ilin aprel ayında qeydə alınan ildırımın Texas ştatından Luziana ştatına qədər uzandığı bildirilir. Bu isə 768 kilometr deməkdir. Bu hadisə peyk tərəfindən qeydə alınıb. Bu hadisəyə "meqa ildırım" adı verilib. Təbiət hadisəsi elm adamlarını təəccübləndirib. Araşdırmaların nəticəsi indi tamamlandığına görə açıqlanıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl ən uzun ildırım 2018-cı ildə qeydə alınmış, 17 saniyə davam etmişdi.

