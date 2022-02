Daha bir məktəbdən şiddət görüntüsü: Direktor şagirdləri çubuqla döydü - VİDEO

Azərbaycanda daha bir direktor şagirdləri döyüb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Bildirilib ki, Cəlilabad şəhər Akademik Zərifə Əliyeva adına 7 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Səidə Şükürova sinifdə şagirdləri çubuqla döyüb.

Qeyd edək ki, paytaxtda fəaliyyət göstərən 9 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Zinyət Əhmədovanın da bir müddət əvvəl təhsil ocağında şagirdləri döyməsi barədə məlumat yayılmışdı.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

