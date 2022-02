İki gün ərzində Ukrayna və Türkiyə arasında azad ticarət sazişi imzalanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski açıqlama verib. O parlamentdəki çıxışında bildirib ki, Ukrayna iqtisadiyyatı sabitliyə qovuşur. Zelenski Rusiyanın hücum təhdidinə qarşı birlik çağırışı edib. Qeyd edək ki, sabah Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ukraynaya səfəri gözlənilir

