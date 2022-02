Pekində Çin rəhbəri Sin Cinpinlə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri üzə bəyanat imzalayıblar. Si Cinpin bildirib ki, Çin Rusiyanın qərb qarşısında təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı irəli sürdüyü tələblərinə dair mövqeyini dəstəkləyir.

Dövlət başçılarının sözlərinə görə, suveren ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq doğru deyil və bu cəhdlərə qarşı müqavimət göstəriləcək.

