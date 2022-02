Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair Şöhlət Avşar vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AYB məlumat yayıb.

Məlumata görə, Axundov Şöhlət Əşrəf oğlu 73 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, mərhum 1949-cu ildə Ağcabədi rayonunun Avşar kəndində anadan olmuşdu.

