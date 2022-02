Müğənni Ayan Babakişiyeva yeni açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB-də yayımlanan "Söz baz" verilişinin sorğusunda iştirak edən sənətçi sinəsini çox bəyəndiyini bildirib:



"Səmimi suala səmimi cavab verəcəm. Bədənimdə ən çox sinəmi bəyənirəm".

Qeyd edək ki, Ayan Babakişiyeva bir müddət əvvəl bıçaq altına yataraq sinə əməliyyatı etdirib.

Daha ətraflı süjetdə:

