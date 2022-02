Çavuşoğlu Blinkenlə danışdı

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüşdə Rusiya-Ukrayna böhranı ilə əlaqədar son hadisələr müzakirə edilib. Çavuşoğlu Türkiyənin Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginliyi dialoq yolu ilə azaltmaq cəhdləri barədə həmsöhbətinə məlumat verib.

Görüşdə Suriyanın şimalında baş verən hadisələrin də müzakirə edildiyini bildirən Çavuşoğlu PKK-YPG-nin Suriyadakı separatçı fəaliyyətlərinə və dinc əhaliyə qarşı hücumlarına diqqət çəkib və Türkiyənin bu terror təşkilatına qarşı mübarizəsinin qətiyyətlə davam edəcəyini vurğulayıb.

Tərəflər həmçinin Ermənistanla davam edən normallaşma prosesini müzakirə ediblər.

Çavuşoğlu Blinkeni 11-13 martda keçiriləcək Antalya Diplomatiya Forumuna dəvət edib.

Görüş zamanı Blinken koronavirusa yoluxan Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğana ən xoş arzularını çatdırıb.

