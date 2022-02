27 şəhidimiz bir toyda - Şəhid qardaşından duyğusal paylaşım / VİDEO

Sosial şəbəkədə Vətən Müharibəsində şəhid olan 27 hərbçimizin birlikdə toyda rəqs etdiklərini əks etdirən video yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru, Vətən müharibəsi şəhidi Vüsal Vəliyevin toy məclisindən görüntülər paylaşan Elyar Vəliyev burada iştirak edən 27 nəfər şəhidlik zirvəsinə ucaldığını qeyd edib. 16 il ön cəbhədə xidmət etmiş mayor Vüsal Vəliyev həmin şəxslərin komandiri olub.

Ağstafada keçirilən toyda aşağıda adları qeyd olunan şəhid hərbçilərimiz iştirak edib:



Mayor Anar Novruzov

Kapitan Rövşən Pənahov

Kapitan Elnur Cəbrayılov

Bas leytenant Mahir Dadaşzadə

Leytenant Emin Sadıqov

Baş gizir Rəvan Qafarov

Baş gizir Teymur Hacıyev

Gizir Elvin Şirinov

Gizir Yaşar Babayev

Çavuş Fariz Həsənov

Çavuş Taleh Abdullayev

Çavuş Fazil Məmmədli

Çavuş Xaləddin Veyisli

Çavuş Timur Əliyev

Çavuş Oruc Qasımov

Çavuş Elməddin Nəsibov

Çavuş Alixan Qaragözov

Çavuş Elməddin Pənahov

Çavuş Mahmud Namazov

Çavuş Pərvin İsgəndərov

Çavuş Sərxan Mustafayev

Çavuş Əhməd Məmmədov

Çavuş Asif Mədətov

Çavuş Zaur Mustafayev

Kiçik çavuş Taleh Namazov

Əsgər Elçin İbrahimov

Allah rəhmət etsin!

