2022-ci ildə yol-nəqliyyat hadisələri zamanı ölənlərin sayı məlum olub.

Metbuat.az Daxili İşlər Nazirliyinin açıqladığı statistikaya istinadən xəbər verir ki, cari il ərzində respublika yollarında baş verən qəzalarında 75 nəfər həlak olub.

Statistikaya görə, piyada ölümü ilə nəticələnən qəzaların sayı üstünlük təşkil edib. Bütün hadisələrlə bağlı araşdrma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.