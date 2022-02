Bakı Dövlət Universitetinə (BDU) yeni mətbuat katibi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq univerisitetdə bu vəzifəni jurnalist Kəmalə Namazova icra edəcək.

Xatırladaq ki, K.Namazova əvvəllər bir sıra tanınmış mətbuat orqanlarında fəaliyyət göstərib.

