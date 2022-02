Müğənni Nigar Camal yenə də paylaşımı ilə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, gecə geyimində vanna otağında çəkilən videosunu ifaçı instaqramda yayımlayıb.

Onun bu addımını isə izləyiciləri tənqid edib. Onlar Nigara bu paylaşımı yaraşdırmayıblar. Bəziləri isə sənətçinin ünvanına təhqirli şərhlər yazıb.

Nigar isə şərh bölümünü bağlayaraq yazılanları gizlədib.

