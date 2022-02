Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə fransalı həmkarı Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yelisey sarayının məlumatında deyilir.

Putinlə Makronun telefon danışığı 1 saat 40 dəqiqə davam edib.



“Fransa prezidenti Emmanuel Makron Rusiya-Ukrayna böhranında artan gərginliyi azaltmaq üçün şənbə günü rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə bir saat 40 dəqiqə danışıb”, - məlumatda qeyd edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.