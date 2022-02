Vətəndaşlara prezident kimi həqiqəti danışmalıyam - Zelenskidən MÜHARİBƏ AÇIQLAMASI

"Rusiyanın hücum edəcəyi ilə bağlı 100 faiz dəqiq məlumatı olan varsa, bu informasiyanı rəsmi Kiyevə təqdim etsin".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ölkə Ukrayna prezidenti Vlodimir Zelenski Rusiyanın fevralın 16-da bu ölkəyə hücum edəcəyi ilə bağlı yayılan məlumata münasibət bildirərkən deyib.



O, qeyd olunan informasiyanın dəqiq və geniş analizinin aparılacağını vurğulayıb.

“Bu gün mediada genişmiqyaslı müharibə ilə bağlı həddindən çox informasiyalar var. Mən daim kəşfiyyatdan böyük həcmdə məlumat, eyni zamanda ABŞ və müttəfiqlərinin mesajlarını alıram. Bütün informasiyaları analiz etməliyəm. Bizdə çoxlu informasiya var, çünki bu, bizim sərhədlər, bizim ərazimizdir. Mən vətəndaşlara prezident kimi həqiqəti danışmalıyam. Həqiqət isə odur ki, bizdə müxtəlif informasiyalar var. Təlaş yaradan informasiyalar bizə kömək etmir”, - deyə Zelenski bildirib.

