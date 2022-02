Xəbər verdiyimiz kimi, ABŞ Prezidenti Co Bayden və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağ Ev danışığı bəzi detallarını açıqlayıb.



Bayden Putinə bildirib ki, Ukrayna ətrafında gərginlik yaranarsa Rusiya ABŞ və onun müttəfiqləri ilə üz-üzə qalacaq.

"ABŞ həm Rusiya Federasiyası ilə diplomatik əməkdaşlığa, həm də digər ssenarilərə hazırdır və ABŞ Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi halında qəti və tez cavab verəcək", - deyə Ağ Ev bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.