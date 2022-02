“Qərb ölkələri Ukrayna ətrafında gərginliklə bağlı bəyanatlarında çaxnaşma yaratmamaq üçün diqqətli olmalıdırlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib.

“Rusiyanın Ukraynaya müdaxilə etməyə cəhd etməsi düzgün olmazdı. Əgər belə bir vəziyyət olmayacaqsa, Qərb ölkələri Ukraynada çaxnaşma yaradan bəyanatlarında diqqətli olmalıdırlar”, - deyə Çavuşoğlu bildirib.

