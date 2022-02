Türkiyənin 6 müxalif lideri görüşdü

Türkiyənin 6 müxalifət partiyasının lideri ilk dəfə bu gün bir araya gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, CHP lideri Kamal Kılıçdaroğlunun dəvəti ilə baş tutub.

Görüşdə İYİ Partiya sədri Meral Akşener, Səadət Partiyasının sədri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Partiyasının sədri Gültekin Uysal, DEVA Partiyasının sədri Əli Babacan və Gələcək Partiyasının sədri Əhməd Davudoğlu iştirak edib.

Görüş zamanı seçkilərlə bağlı əməkdaşlıq imkanlarının öyrənilməsi, prezidentliyə namizədin necə təyin olunacağı kimi məsələlərin müzakirəsi həyata keçirilib.

