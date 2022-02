ABŞ-dan Rusiyaya kritik ÇAĞIRIŞ

Ukrayna ətrafında vəziyyəti həll etmək üçün diplomatik yol açıqdır, ABŞ Rusiyanı detensiyaya doğru irəliləməyə çağırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla telefon danışığı zamanı bildirib.



“Mən açıq şəkildə bildirdim ki, bu böhranı həll etmək üçün diplomatik yol hələ də açıqdır. Moskvanın bu yolla getmək istədiyini göstərə biləcəyi yol sadədir. Kreml gərginliyi azaltmalı, nəinki vəziyyətin diplomatik yolla həlli istəyindən danışmalı, həm də həqiqətən bunun üzərində işləməlidir. Söhbətimiz zamanı xarici işlər naziri Lavrov dedi ki, Rusiya tərəfi bizim iki həftədən artıqdır ki, Moskvaya göndərdiyimiz və müzakirə üçün konkret sahələri təklif etdiyimiz sənədə cavab üzərində işləyir”, - deyə o qeyd edib.

