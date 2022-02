Müğənni Rəqsanə İsmayılova sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Rəqsanə "instagram" hesabında oğlu ilə görüntülərini paylaşıb. O paylaşımına :"Sən heç mənim gözümdə böyümədin. Bəxtimi güldürüb ağladan oğlum" sözlərini qeyd edib. Görüntüdə Rəqsanə oğlu qucağında rəqs edib.

