Bu gündən Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində 2021/2022-ci tədris ilinin yaz semestri başlayıb.

Metbuat.az məlumat verir ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dərslər ənənəvi və onlayın formada keçirilir.

Dərslər mayın 31-nə kimi davam edəcək.

İyunun əvvəlindən isə semestrin imtahan sessiyası başlayacaq.

