Sevgililər günündə ŞOK YAŞADI: Əri ona ELƏ hədiyyə aldı ki...- FOTO

İngilətərədə ər arvadına sevgililər gününə soğan alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 53 yaşlı Con Mask evə soğan dəstəsi ilə gələn zaman həyat yoldaşı çox çaşqın vəziyyətə düşüb. Məsələ ondadır ki, Mask elə bilib ki, bu soğanlar nərgiz gülünün soğanlarıdır. Düşünüb ki, onları suya qoyduqları təqdirdə bir müddət sonra çiçək açacaqdır. Amma həyat yoldaşı ona bunun yeyilə bilən soğan olduğunu dedikdən sonra kişi səhv etdiyini anlayıb.

Səkkiz uşaq anası olan 53 yaşlı Donna isə etiraf edib ki, bu onun həyatında ən pis sevgililər günü hədiyyəsi olmaqla bərabər uşaqları də da atalarının bu hərəkətinə çox gülüblər.

Soğanların çiçək açmayacağına əmin olan Donna onları yemək bişirmək üçün istifadə edib.



Aidə Fərzəliyeva / Metbuat.az

