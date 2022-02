ABŞ-da yaşayan Meri Fatz adlı qadın sevgililər günü sevgilisinə sürpriz etmək qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o gizlicə sevgilisinin evinə gedib. Qapının zəngini sıxan qadın çox gözləsə də cavab ala bilməyib. Sevgilisi qapını açmayıb. Evdə başqa qadının olduğundan şübhələnən Meri, uzun müddət dayanaraq sakitcə evdən gələn səsləri dinləyib.

Evdən qadın səsinin gəldiyini eşidən Meri, sevgilisinin onu aldatdığına əmin olub. Qadın üzləşdiyi hadisəni sosial media hesabında paylaşıb.

