Rusiya Xəzər dənizində hərbi təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, təlimlərə 20 gəmi cəlb edilib.

Qeyd edək ki, Ukrayna ətrafında yaranmış gərginliyə görə, Rusiyanın hərbi addımları diqqətlə izlənilir.

