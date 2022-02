"Marsel" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlandı

Fransada UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək "Marsel" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaq:

"Marsel": 30C Mandanda (GK) 3 Álvaro 4 Kamara 5 Balerdi 8 Gerson 9 Milik 14 Peres 17 Cengiz Ünder 20 De La Fuente 22 Gueye 29 Lirola 23

"Qarabağ": Gugeshashvili (GK) 2 Garayev 5C Medvedev 6 Andrade 10 Zoubir 19 Ozobić 20 Kady 25 Wadji 27 Bayramov 29 Vešović 81 Medina

Qeyd edək ki, "Velodrom" stadionunda keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.

