Polşa Rusiya sərhədinə divar inşa etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polaşnın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, işlər hələ başlamayıb, bu hələ plan ərəfəsindədir.

Qeyd edək ki, Polşanın Rusiya ilə quru sərhədinin uzunluğu 203,3 kilometrdir. Polşa qaçqın böhranına görə, Belarus ilə sərhədə bariyerlər inşa edir. 186 kilometr uzunluğundakı bariyerlər 400 milyon dollara başa gələcək.

