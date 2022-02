UEFA "Qarabağ"ın yeni qapıçısını paylaşıb - VİDEO

UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarında ən yaxşı qapıçı qurtarışları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun rəsmi tviter hesabında ilk "5-lik"də "Qarabağ"ın qolkiperi Luka Quqeşaşvilinin komandasını qoldan xislas edən epizodunu yayımlayıb.

Siyahıya "Qarabağ"ın futbolçusu İbrahima Vadjinin zərbəsindən sonra komandasını qoldan xilas edən Stiv Mandandanın qurtarışı da düşüb.



Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Marsel"ə 1:3 hesabı ilə uduzub. Komandalar arasındakı cavab qarşılaşması fevralın 24-də Bakıda olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.