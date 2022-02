"Qarabağ” UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi tarixi matçda Fransa "Marsel"inin qonağı olub.

"Velodrom" stadionunda oynanılmış qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

