Çevik Polis Alayının qərargah rəisi, polis polkovniki Elnur Kərimov tutduğu vəzifədən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki Reportun əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı daxili İşlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb

Əmrə əsasən, o, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.