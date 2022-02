Təhsil Nazirliyi COVID-19 səbəbindən distant təhsilə keçən məktəb və siniflərin sayını açıqlayıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 16 fevral tarixinə olan məlumata əsasən, distant təhsildə olan sinif sayı 93, məktəb sayı isə 8-dir.

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Azərbaycanda kütləvi yoluxma aşkarlanan təhsil müəssisələrində tədris distant formada təşkil olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.