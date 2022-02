Azərbaycanlı iş adamı, "Palmali" şirkətlər qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov övladları ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Türkiyədə yaşayan iş adamı paylaşımında yazıb:

“Rəbbimizin bizə verdiyi ən dəyərli varlıqlardan biri uşaqlarımızdır. Allah bütün uşaqlara şərəfli, namuslu, sağlam, halal və vətənsevər bir həyat qismət eləsin”.

