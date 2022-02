Rusiyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir Putin gözlənilən bəyannaməni imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya və Azərbaycan arasında Müttəfiqlik Qarşılıqlı Fəaliyyət Bəyannaməsini imzalanıb.

Bəyannamənin mətni az sonra paylaşılacaq.

