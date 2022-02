“Mançester Yunayted” azarkeşləri Kriştiano Ronaldonun komandadan getməyini istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, fanatlar arasında keçirilən sorğudan sonra bəlli olub.

Belə ki, sorğuda iştirak edənlərin 55 faizi portuqaliyalı ulduzun yayda komandadan ayrılmasının tərəfdarıdır.

Qeyd edək ki, Ronaldo cari mövsüm Premyer Liqanın 22 matçında 9 qol vurub.

