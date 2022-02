Rusiyanın paytaxtı Moskvada etiraz aksiyaları yasaqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hər hansı bir aksiya cəhdinə müdaxilə ediləcək:

“Qanuni olmayan aksiya və qanun pozuntularına qarşı xəbərdarlıq edirik”.

