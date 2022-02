Fevralın 20-də keçirilən magistraturaya qəbul imtahanında kitabçanı aparan şəxslər də müəyyənləşib və onların nəticəsi ləğv olunacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə deyib:

"Bununla bağlı qərar vermişəm", - deyə o vurğulayıb.



Qeyd edək ki, magistraturaya qəbul imtahanın ilk cəhdində 4 nəfər sual kitabçasını özü ilə aparıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.