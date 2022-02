Türkiyədə qız tərəfinin oğlan tərəfi qarşısında irəli sürdüyü tələblər böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qız toy xərclərinin miqdarının yazıldığı qeydləri bəyə verib. Qız tərəfinin tələb etdiyi xərclərin ümumi miqdarı 568 min lirə olub.

Qeydlər arasında gəlinin qardaşı üçün tələb etdiyi 10 min lirəlik hədiyyə tələbi də diqqət çəkib.

