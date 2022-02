"Benfika"-"Vitoriya" matçında oyuna sonradan daxil olan ukraynalı futbolçu Roman Yaremçuk azarkeşlərin dəstəyindən sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

