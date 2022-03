Ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulunun vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az Təhsil Nazirliyin-ə istinadən xəbərinə görə, şagird qəbul aprelin 1-dən sentyabrın 14-dək aparılacaq.

Bundan başqa, məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu iyulun 1-dən sentyabrın 14-nə kimi olacaq.

