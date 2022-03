Xaçmazda 86 yaşlı şəxs iti asaraq öldürüb

Xaçmazda iti asaraq öldürən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, itin amansızlıqla asılaraq öldürülməsi görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb:"Hadisə fevral ayının 19-da Xaçmaz rayonunda baş verib. Hadisəni törədən şəxs Xaçmaz Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dərhal müəyyən edilib. Həmin şəxsin rayonun Gödəkli kənd sakini, 86 yaşlı Balasoltan Daşdəmirov olduğu müəyyən edilib. Həmin gün onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə (Heyvanlarla rəhmsiz davranmaqla onların şikəst və ya tələf edilməsi) müvafiq tədbir görülüb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.