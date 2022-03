Konsulluq: Bu gün 100-dən çox şəxs Xarkovdan təxliyə edilib

"Bu gün səhər saatlarından etibarən artıq 100 nəfərdən çox həmvətənimiz Xarkov şəhərindən təxliyə edilib".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarkovdak Fəxri Konsulluğundan məlumat verilib:

"Ukraynanın Xarkov şəhərində vəziyyət ağır olaraq qalmaqdadır. Ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyinin təlimatları əsasında fəxri konsulluq həmvətənlərimizə dəstək olmaq məqsədi ilə fəaliyyətini davam etdirir. Bugün səhər saatlarından etibarən artıq 100 nəfərdən çox həmvətənimiz Xarkov şəhərindən təxliyə edilib.



Ötən gün Xarkov şəhərinin 5 kilomertliyində yerləşən Çerkaskie Tişki kəndinə düşən mərminin partlaması nəticəsində əslən Azərbaycanlı olan, Ukrayna vətəndaşı Mahmudov Emin Zabit oğlu, həyat yoldaşı Mahmudova Lyudmila və qaynanası dünyasını dəyişib. Onların sağ qalan 2 övladı hal-hazırda qohumlarının himayəsi altındadır.

Çerkaskie Tişki gəndi ətrafında döyüşlərin getməsi əhalinin təxliyyəsini mümkünsüz edir. Azərbaycanın fəxri konsulluğu daimi əlaqə saxlayır və uşaqların vəziyyəti ilə maraqlanır.

Həmvətənlərimizin təhlükəsiz təxliyəsi üçün işlər davam etdirilir", - məlumatda qeyd edilib.

