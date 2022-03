İstanbulda qarlı və çovqunlu hava şəraitinə görə bu günə nəzərə tutulmuş 407 təyyarə reysi ləğv edilib.

Metbuat.az-a AA-ya istinadən xəbər verir ki, “Türk Hava Yolları”nın mətbuat müşavirliyindən verilən məlumata görə, bunların 357-si İstanbul Hava Limanının, 50-si isə Sabiha Gökçen Hava Limanının payına düşür.

Bununla yanaşı, əlverişsiz hava üzündən İstanbul boğazında gəmilərin hərəkəti dayandırılıb, ali və orta məktəblərdə dərslər keçirilmir.

