Rusiya hərbçiləri Ukraynanın müharibə zamanı ən çox zərər çəkmiş şəhərlərindən biri olan Xarkovu atəşə tutmağı dayandırmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UNIAN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu dəfə onlar Saltovskoe Tramvay Deposunun keçid məntəqəsini bombalanıb.

Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinegubov bildirib ki, Ukrayna hərbçiləri Xarkovu müdafiə etməyə davam edir .

