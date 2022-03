Böyük Britaniya hökuməti "Ukrayna üçün evlər" proqramı çərçivəsində ukraynalı qaçqınlara sığınacaq verəcək britaniyalı ailələrə ayda 350 funt-sterlinq ödəyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, barədə “Daily Mail” məlumat yayıb.

Nəşdr bildirir ki, ukraynalı qaçqınlara Böyük Britaniyada üç il qalmaq, işləmək və dövlət xidmətlərindən istifadə etmək icazəsi veriləcək.

Həmçinin bu gündən ingilislərin mənzil təkliflərini qeydiyyatdan keçirmək üçün internet saytı fəaliyyətə başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.