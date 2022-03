Kiyev vilayəti yaxınlığındakı meşəlik ərazidə şiddətli toqquşmalar baş verib.

Metbuat.az Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, Moşçun kəndində baş verən döyüşlər zamanı Rusiya ordusu ağır itkilər verib. Ukrayna Daxili İşlər nazirinin müşaviri Anton Geraşenkonun sözlərinə görə, rusların mövqelərinə ciddi zərbələr vurulub.

