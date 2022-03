Azərbaycanlı məktəbli dünyanın məşhur universitetinə təqaüd qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, şagird Astara rayonu Pensər kənd 2 nömrəli məktəb-liseyin şagirdi, olimpiada qalibi Salman Hüseynovdur.

O, dünyanın top universitetlərindən olan Massaçusest Texnologiya Universitetində (MIT) təhsil alacaq.

