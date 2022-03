Kiyevdə raketin qalıqları binada yanğına səbəb oldu - Ölən və yaralananlar var / VİDEO

Kiyevdə vurulan Rusiya raketi hündürmərtəbəli binanı dağıdaraq yanğına səbəb olub.

Metbuat.az Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinə martın 17-də səhər saat 05:02-də "101" Xilasetmə Xidmətinə paytaxtın Darnitski rayonunda yaşayış binasında yanğının baş verməsi və dağılması barədə məlumat daxil olub.

Hadisə yerinə gələn xilasedicilər müəyyən ediblər ki, vurulmuş raketin qalıqlarının yerə düşməsi nəticəsində 16-cı və texniki mərtəbədəki evin konstruksiyaları dağılıb, 16-cı mərtəbədəki mənzildə yanğın baş verib.

Xilasedicilər yanğını söndürməyə müvəffəq olublar.

"İlkin məlumata görə, 30 nəfər yerindəcə təxliyə edilib, onlardan 3-ü xəsarət alıb. Bir nəfər ölüb", - deyə FHN-dən xilasedicilər bildirib.

