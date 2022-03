UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qalatasaray" İspaniya "Barselona"sını qəbul edib.

Qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bu nəticə ilə "Barselona"nı 1/4 finala yüksəlib.

