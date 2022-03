“Trabzonspor” və “Antalyaspor"un futbolçuları Azərbaycan yığmasına çağırıldı

19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundunda yığmanın şərəfini qoruyacaq oyunçular bəlli olub.



Millimiz Şimali İrlandiyadakı turnirə 20 futbolçu ilə yollanacaq. Martın 6-12-də keçirəcək turnirdə komandamız 1-ci qrupda Şimali İrlandiya, Farer adalar və Malta komandaları ilə qarşılaşacaq. Millimiz seçmə mərhələyə hazırlıq məqsədi ilə martın 31-dən aprelin 2-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək.

