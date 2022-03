Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun keçirilmə yeri və vaxtı dəqiqləşib.

Federasiyanın Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, XIII turunun oyunları martın 26-da təşkil olunacaq.

Günün ilk qarşılaşmasında saat 15:00-da “Neftçi” və “Sərhədçi” komandaları üz-üzə gələcək. Bu görüşdən 2 saat sonra “Ekspress” – MOİK oyunu gerçəkləşəcək.

Hər iki matç “Murov” Voleybol Klubunun idman zalında baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.