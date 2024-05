Ötən gecə Türkiyə çempionatının 35-ci turunda səfərdə "Konyaspor"a qonaq olan "Fənərbağça" xal itirib.

Metbuat.az bildirir ki, oyun 0-0 hesabı ilə bitib. "Fənərbağça"nın xal itirməsi ilə liqanın bitməsinə 3 tur qalmış lider "Qalatasaray"la xal fərqi 6 xala yüksəlib.

Oyundan sonra "Qalatasaray"ın argentinalı hücumçusu Mario İcardinin sosial media paylaşımı diqqət çəkib. Həmin paylaşımı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.